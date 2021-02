Euromillions League: Liège décroche son premier succès de la saison

Liège Basket s’est imposé, après prolongation, dimanche après-midi sur le parquet de Louvain (80-85) en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Après sept défaites consécutives pour débuter son championnat, Liège s’est imposé pour la première fois de la saison ce dimanche en déplacement à Louvain. Pourtant, ce sont les Louvanistes qui prenaient le meilleur départ (27-20) dans le sillage de leur meneur américain, Joshua Heath (18 points, 5 rebonds et 5 passes). Les Liégeois réagissaient dans le deuxième quart grâce à une belle réussite au périmètre (10/23 à 3 points) pour recoller à 41-38 à la pause. Au retour des vestiaires, Milos Bojovic (23 points) et Ioann Iarochevitch (20 points et 8 rebonds) faisaient jeu égal avec les Louvanistes (17-17 au 3e quart) avant que les locaux n’arrachent la prolongation dans les ultimes secondes du temps réglementaire (73-73). Cinq minutes complémentaires qui permettaient finalement aux Liégeois de décrocher leur premier succès de la saison (80-85).