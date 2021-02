Basket: l’éclatante revanche d’Ostende

« C’est clairement une revanche ! » En décembre, Pierre-Antoine Gillet, blessé, avait vécu l’affront du match aller (73-75) en retrait. Mais c’est au premier plan que le Hutois l’a lavé ! Son retour à Ostende, après 3 saisons à l’étranger, ne passe pas inaperçu tant sa mentalité, sa dureté et son expérience en imposent. Gagner à la côte était un exploit. Mais pour demeurer invaincu, encore fallait-il assumer cette prouesse rare au-delà des bonnes intentions d’avant-match. Or, une fois l’illusion (7-4) dissipée, les Montois sont passés loin du compte, balayés dès 13-22 par la démonstration impressionnante de justesse, de fluidité collective et de supériorité dans tous les secteurs de jeu. « C’est indiscutable, mais nous avons commis beaucoup trop d’erreurs (NDLR : 15 pertes de balle et 8 rebonds abandonnés par exemple) pour avoir une chance de rester au contact », déplore le coach montois Vedran Bosnic, avant de conclure : « Il ne reste qu’à nous remettre au travail. »