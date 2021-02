L’IRM met en garde contre les conditions glissantes

Un peu de pluie verglaçante sera temporairement possible lundi matin au sud du sillon Sambre-et- Meuse, et particulièrement en Ardenne.

L’IRM met en garde, dimanche soir, contre les conditions glissantes qui persisteront sur les routes ce soir et dans la nuit de dimanche à lundi.

« Ce soir et cette nuit, il faudra encore rester attentif aux conditions glissantes à cause de la neige résiduelle sur les sols/ routes du réseau secondaire et des plaques de glace qui se reforment après la fonte », prévient l’institut météorologique.

Par ailleurs, un peu de pluie verglaçante sera temporairement possible lundi matin au sud du sillon Sambre-et- Meuse, et particulièrement en Ardenne). Ce risque n’est pas totalement exclu sur les autres régions plutôt dans la nuit, ajoute-t-il.