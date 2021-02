« Ce lundi matin, je m’envole avec l’équipe nationale à Vilnius pour disputer sous bulle les deux derniers matches de qualification pour l’Euro, samedi face au Danemark et lundi contre la Tchéquie. Reportée en 2022, une cinquième présence consécutive des Lions doit constituer l’aboutissement de cinq ans sous la conduite du coach Gjergja. La motivation est d’autant plus grande que ce tournoi ne se dispute plus qu’une fois tous les quatre ans, mais il s’agit de ne pas manquer le rendez-vous !