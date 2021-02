Mbaye Leye après le partage du Standard face à l’Antwerp (1-1): «Les duels ont changé le match»

Le coach liégeois estime que le match nul n’était pas un résultat logique pour ses joueurs et qu’il aurait pu revendiquer mieux.

Interrogé au micro d’Eleven Sports après le partage du Standard face à l’Antwerp, Mbaye Leye a insisté sur l’importance des duels, qui ont permis aux Anversois de reprendre l’avantage de la rencontre. « En première période, on mérite de mener au moins 1-0. C’est sur un contre qu’ils arrivent à être dangereux. Mes joueurs sont un peu gentils dans cette situation-là, il faut faire la faute. Les joueurs d’Anvers, eux, faisaient la faute au bon moment. Ensuite, il y a l’expérience qui change le match, mais aussi les duels. On a perdu le match dans les duels. Mais dans le jeu, j’ai vu une équipe qui a bien joué au foot, qui a essayé, qui a construit et qui a fait des choses. Je ne suis pas d’accord avec l’idée que ce match nul est « logique ». Je pense que j’aurais pu partir avec beaucoup mieux », a expliqué le coach du Standard, qui a insisté sur l’importance d’apprendre de ses erreurs pour accrocher les Playoffs 1.