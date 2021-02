Open d’Australie: Serena en quart de finale, à 39 ans

C’était un « super Sunday », ce dimanche à Melbourne. Et quand on parle d’affiches, Serena Williams n’est jamais loin. Même à 39 ans, et une maternité ! On ne va pas s’en cacher, on a déjà écrit que le temps commençait à logiquement peser dans les jambes (et surtout les chevilles) de la « légende » américaine. Elle a d’ailleurs avoué que si l’Open d’Australie n’avait pas été décalé de trois semaines, elle aurait sans doute dû y renoncer à cause d’un tendon d’Achille douloureux. Mais voilà, en Grand Chelem, on ne peut jamais écarter la championne aux 23 sacres, même si cette 23e couronne (record de Steffi Graf battu) a été conquise, ici même à Melbourne, voici déjà quatre ans. Depuis lors, l’autre record qui hante les nuits de Serena, ce sont les 24 titres majeurs de Margaret Court, enlevés de 1960 à 1970. Elle s’en est approchée quatre fois, elle a perdu les quatre finales (Wimbledon 2018 et 2019 et US Open 2018 et 2019).