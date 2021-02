Les prisons de Saint-Gilles et Forest seront progressivement vidées dès 2022

Le ministre de la Justice Van Quickenborne a confirmé en commission vouloir vider les trois prisons bruxelloises, dès la fin 2022 et ce « par phases ». Le potentiel immobilier, en plein cœur de ville, est énorme.

La prison de Saint-Gilles, caractérisée par un plan en étoile à cinq branches, a été ouverte en 1885 et offre une surface de six hectares. - D.R.

Cette semaine en commission Justice, le ministre Van Quickenborne (Open VLD) a exposé quelles étaient ses intentions quant au déménagement des prisons bruxelloises de Forest, Saint-Gilles et Berkendael. L’ouverture de la prison de Haren, actuellement en construction au nord de Bruxelles, est prévue pour septembre 2022, a-t-il précisé. Faire traverser la capitale aux 840 détenus de Saint-Gilles, 140 de Forest et 64 de Berkendael dans le cadre du déménagement demandera une logistique particulière et cela « se fera par phases », a-t-il ajouté.