Liverpool peut oublier le titre de champion d’Angleterre

Alors que Milner et Origi sont venus s’ajouter à la (très) longue liste des blessés, Liverpool a enchaîné une troisième défaite consécutive ce week-end et peut définitivement faire une croix sur le renouvellement de son titre. Il s’agira de ne pas se louper, mardi, à Leipzig, sous peine de vivre une fin de saison dénuée de tout intérêt…

Les Reds n’y arrivent décidément pas en 2021. Samedi, à Leicester, les hommes de Jürgen Klopp ont concédé leur sixième (!) revers (en 10 matches) de l’année civile, s’éloignant encore un peu plus d’un titre duquel le coach allemand a lui-même avoué « ne plus se préoccuper ». Il faut dire que sa formation compte désormais 13 unités de retard sur Manchester City – qui a joué un match de moins –, et sa place dans le top 4 semble même en danger puisque Chelsea, West Ham et Everton notamment se rapprochent dangereusement.