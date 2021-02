Henkinet: «Toujours dans la course»

Laurent Henkinet. « À domicile, l’envie est toujours de prendre les trois points. Nous sommes tombés sur une solide équipe de l’Antwerp et il ne s’agit pas d’un match perdu. Nous sommes toujours dans la course pour les PO1 ; comme l’a dit le coach, il nous reste sept finales et nous allons tout donner pour accrocher ce top 4. Le but égalisateur ? Il faut bloquer la reconversion offensive plus tôt, nous en sommes conscients. Et j’imagine que nous allons mettre l’accent là-dessus afin que cela ne se reproduise plus. Il reste des points à travailler mais, globalement, ce n’était pas si mal. Je ne pense pas que nous avons été trop gentils, nous avons répondu présent dans l’impact. En face, il y avait du physique, c’est normal de ne pas remporter tous les duels. »