Mehdi Carcela: un but dédié à Dominique D’Onofrio

Après l’assist délivré, sur coup de coin, à Kostas Laifis cinq jours plus tôt à Courtrai, Mehdi Carcela a retrouvé, dimanche face à l’Antwerp, le chemin des filets. Ce but, le médian liégeois l’attendait depuis le 31 janvier 2020 lorsqu’appelé à monter au jeu, il avait réduit le score pour son équipe, qui n’avait toutefois pu éviter la défaite à Courtrai (3-1).

Un but qui, quelque part, était dans l’air puisqu’à la veille du match de huitième de finale de Coupe de Belgique disputé au stade des Éperons d’or, Mbaye Leye avait joué franc jeu en affirmant qu’il allait tout faire pour que son capitaine marque un but, de manière à retrouver plus de confiance encore. « Et s’il ne réussit pas à le mettre dans le jeu, il aura l’autorisation de tirer un penalty lorsque l’occasion se présentera », avait-il expliqué.