Merveille Bokadi, l’exemple à suivre au Standard

Buteur contre Ostende et le Club brugeois en Jupiler Pro League et face au RFC Seraing en Coupe de Belgique, le défenseur liégeois Merveille Bokadi a une nouvelle fois été décisif sur le plan offensif en ce début d’année 2021 en provoquant un penalty en tout début de rencontre, sur une magnifique action individuelle qu’il a soigneusement pilotée tout seul : il a d’abord intercepté une passe de Didier Lamkel Zé près du rond central, avant de s’offrir une percée tout en vitesse et élégance qui s’est clôturée par un accrochage de Maxime Le Marchand.

« Oui, il y avait faute, c’est certain, car je le touche », reconnaissait, sans chercher la moindre excuse, le Français du Great Old. « Sur la pelouse, je n’ai évidemment rien dit, mais quand j’ai vu que l’arbitre avait recours au VAR, j’ai tout de suite su qu’il allait accorder ce penalty. »