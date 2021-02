Purification d’air: le secteur dans les starting-blocks

A côté de ces entreprises spécialisées, on trouve aussi de grands noms de l’industrie, comme Dyson ou Philips, qui proposent des produits à prix très variables.

Dans certains cas, le Conseil supérieur de la santé (CSS) préconise dans son rapport d’utiliser des systèmes de filtration et de purification de l’air pour réduire au maximum la circulation du virus. Mais certaines structures n’ont pas attendu l’avis du CSS pour s’équiper et ce secteur de niche est aujourd’hui en pleine ébullition. Exemple chez Airsteril, qui commercialise un système capable de décontaminer l’air et les surfaces en même temps. L’entreprise, d’origine britannique, a déjà installé ses machines chez nous dans des centaines de cabinets dentaires, des salles d’attente de médecins, les locaux de plusieurs entreprises, mais aussi les différents palais d’exposition du Heysel, dont l’un d’eux a été transformé en centre de vaccination.