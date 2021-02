Romantisme austère

Selon le rapport d’Adobe, « les rêves pastoraux rencontrent une théâtralité contenue dans le romantisme austère. Ces conceptions offrent une vision victorienne de la beauté de la nature avec une touche minimaliste et moderne et, similaires à la tendance visuelle Breath of Fresh Air, servent en partie de réponse à la pandémie. »

Imprimés floraux, illustrations de botanique, aquarelles, gravures anciennes… Cette première tendance visuelle dégagée pour l’année 2021, majoritairement féminine, fleure bon le Cottage Core : cette esthétique romantico-bucolique remplie de plantes, de plaids tricotés main, de feux de bois et de champignons est apparue sur les réseaux sociaux Tumblr, Reddit et Instagram avant d’exploser littéralement sur TikTok pendant le confinement. Le Cottage Core, idéalisation d’une vie dans la campagne anglaise à l’ère victorienne, ce sont des milliards de hashtags sur toutes les plateformes visuelles existantes.