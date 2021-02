CS Bruges – Anderlecht: sauvés par le VAR, les Mauves sont toujours en difficultés face au Cercle (0-0, direct)

Le Sporting d’Anderlecht se déplace au Cercle de Bruges ce dimanche, à l’occasion de la 27e journée de championnat. Invaincus sur les cinq derniers matches de championnat, les Mauves vont tenter d’enchaîner une deuxième victoire de rang en D1A face au Cercle, qu’ils retrouveront en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Actuellement quatrième, les Mauves vont tenter de faire un petit pas de plus vers les Playoffs 1.

Le onze du Sporting d’Anderlecht : Wellenreuther, Murillo, Miazga, Delcroix, Lawrence, Sambi Lokonga, Cullen, Ait El Hadj, Bruun Larsen, Amuzu, Nmecha.

Les faits de match

67’ : But d'Ike Ugbo pour le Cercle ! Sur un centre de Pavlovic, Lawrence tente de se dégager. Biancone récupère, tente de frapper, et après un cafouillage, Ugbo suit bien et peut marquer de près du droit ! Les Groen en Zwart ouvrent le score ! 1-0 pour le Cercle de Bruges.