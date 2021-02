D1A: décevant, Anderlecht concède un match nul au Cercle de Bruges (0-0)

Anderlecht et le Cercle de Bruges se sont quittés sur un match sans but dimanche lors de la 26e journée de Jupiler Pro League (0-0).

Dès le début de la rencontre, Kevin Hoggas se défaisait bien des défenseurs anderlechtois mais croisait trop sa frappe (4e) dans ce qui restait la seule véritable possibilité de la première mi-temps. Dès le début de la seconde période, le même Hoggas se montrait à nouveau dangereux mais sa frappe passait au-dessus du but de Timon Wellenreuther (51e). Wellenreuther était mis à contribution plusieurs fois quelques instants plus tard et s’interposait bien devant Strahinja Pavlovic (57e) puis face à Vitinho (59e).