Vaporwave vintage

C’est « une lettre d’amour visuelle à l’internet des années 1990, un mélange de pop art et de graphismes d’autocollants, des pastels lumineux assortis à des tons neutres et des éléments de design lo-fi (1). Les damiers et les grilles, le carrelage aléatoire et les dessins animés donnent à ces motifs un véritable mouvement. »

C’est Retour vers le futur, tout un univers fluo avec des badges, un graphisme old school fait de petits éclairs, de dessins vectoriels, de cassettes et de vieux Macintosh. Même les Millenials, fans de jeux Arcade comme Pac-Man ou Space Invaders, découverts dans des séries comme Stranger Things notamment, n’y sont pas insensibles.