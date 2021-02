Retour au Bauhaus

Le design Bauhaus fournit l’inspiration pour un come-back vers la forme et l’artisanat », décrit Adobe. « Avec des mises en page et des graphiques équilibrés qui créent une messagerie puissante et directe. Cette tendance inclut un retour aux fondamentaux avec des formes géométriques épurées, des éléments forts mais harmonieux et des couleurs primaires vibrantes. »

L’esthétique Bauhaus dans sa version 2021 encense la ligne pure, la bichromie, les polices de caractère épaisses et bien campées sur leurs jambes, le rouge, le noir, le jaune, le gris et les esquisses d’architecture. Le rationnel, le fonctionnel et le concret. Plus de cent ans après la naissance de cette école fondée à Weimar en 1919, impossible de ne pas voir un lien entre la crise actuelle et celle, politique, sociale et économique dans laquelle l’Allemagne fut plongée dès la fin de la guerre.