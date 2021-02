Psych Out

La quatrième tendance visuelle de l’année définie par Adobe puise à la fois dans « les racines du design psychédélique des années 1970 et le mouvement Art Nouveau. Elle est audacieuse et funky. Des formes étirées, des lignes et polices de caractères courbes, ainsi que des illustrations oniriques sont révélées, dans des dégradés irisés et des palettes de couleurs étonnamment terreuses. »

Psych Out, c’est l’esthétique de l’évasion par excellence. Elle englobe tout un monde d’arcs-en-ciel, de spirales groovy, de logos Peace and Love, de lettrages et typographies déformés, de bananes Velvet et de champignons hallucinogènes qui poussent sous la pupille dilatée des Illuminati. Décidément plein de surprises, le confinement aura accouché d’une envie créative de mêler les volutes métalliques de Victor Horta à celles de l’encens des temples de Katmandou.