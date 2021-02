Tendances: 2021, pêle-mêle vintage

Chaque année, Adobe, l’entreprise informatique californienne à l’origine des logiciels graphiques Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat et le regretté Flash, révèle les tendances visuelles de l’année.

Via Adobe Stock, sa phénoménale banque d’images – gorgée de millions de photos, visuels, vecteurs, vidéos, illustrations, templates, fichiers 3D et autres contenus à disposition des designers, marques, agences et créatifs –, elle flaire ce qui est populaire, ce qui est en voie de disparition et ce qui apparaîtra bientôt dans les visuels contemporains.