«Réformes des rythmes scolaires: attention à l’accroissement des inégalités»

Par Jean Dermine (professeur of banking and finance)

L e Soir daté du 4 Février 2021 (L’école changera de rythme en 2022) confirme que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles proposera au printemps une réforme majeure des rythmes scolaires. La réforme est en grande partie inspirée du système français avec le rythme de sept semaines de cours suivies de deux semaines de vacances. En France, le calendrier des vacances est différent dans trois régions afin d’éviter la saturation des équipements touristiques et de maximiser le nombre de nuitées et le rendement financier des investissements. Lire aussi L’école changera de rythme en 2022 Nous ne sommes pas experts dans l’apport des neurosciences cognitives sur l’éducation et l’apprentissage. Résidents en France avec une longue expérience de parents avec le rythme scolaire « sept plus deux », nous souhaitons attirer l’attention sur un effet induit largement négatif de ce système, à savoir sa contribution à l’accroissement des inégalités sociales.

Les motivations pour la réforme des rythmes scolaires sont les suivantes : la fatigue physique et psychique des enseignants, la fatigue des élèves et, évoqué par la Ministre de l’Education, le souci de développer le secteur du tourisme, le nouvel or vert du sud du pays. Nous laisserons aux spécialistes le soin de comparer les niveaux de fatigue et les facultés d’apprentissage liés à des rythmes scolaires différents en Belgique et en France. Malheureusement notre expérience montre que le système français contribue à accentuer les inégalités sociales. Pour occuper les enfants durant ces périodes de vacances, les ménages avec un parent à domicile ou des grands-parents à proximité et en bonne santé sont fortement avantagés. De même, les ménages avec revenu élevé peuvent offrir des activités sportive, musicale ou culturelle aux enfants alors que la plupart des communes sans moyen financier ne peuvent les offrir gratuitement.

Pour éviter ces effets négatifs sur les inégalités sociales, il semble qu’une réforme alternative devrait être discutée. Cette réforme alternative pourrait inclure une réduction de la durée journalière du temps d’enseignement, un renforcement de l’autorité des enseignants vis-à vis de certains enfants ou parents qui n’acceptent plus leurs décisions, une stabilité des programmes d’enseignement pour éviter la fatigue liée à des réformes répétées et finalement un encouragement au sommeil des enfants. En effet des études démontrent que l’usage en soirée de tablette et téléphone cellulaire est en grande partie responsable de la fatigue et de l’assoupissement en classe des enfants. Ces propositions alternatives contribueraient largement à réduire la fatigue des enseignants et des enfants sans creuser les inégalités sociales.