Examens de janvier: réussite en hausse aussi dans les hautes écoles

Le constat est positif. Le taux moyen de réussite par cours augmente légèrement et la participation effective est très stable.

Vendredi, les universités constataient une réussite exceptionnelle au terme de la session de janvier : le taux d’examens réussis passe, en moyenne globale, de 67 % ces dernières années à 70 % en janvier 2021. Pour les seuls étudiants de première année, le taux d’examens réussis passe de 49 % en moyenne ces dernières années à… 57 % en janvier 2021.

Le cabinet de la ministre Valérie Glatigny (MR) livre ce dimanche soir des données représentatives de la situation dans les hautes écoles, en différenciant les niveaux d’études et le type d’examens. En voici, les grandes lignes. Avec un constat général. « Le taux moyen de réussite par cours augmente légèrement (on passe de 54% à 59%), et la participation effective est très stable (autour de 85%)».