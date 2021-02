Donald Trump reste bien debout

Un procès express et un verdict sans surprise : Donald Trump a été acquitté samedi par le Sénat de l’accusation d’incitation à l’insurrection. Si 57 élus contre 43 ont reconnu l’ancien président coupable d’avoir incité ses partisans à prendre d’assaut le Capitole, le 6 janvier, le compte n’y était pas. Il fallait la majorité des deux-tiers pour permettre aux démocrates d’atteindre leur but ultime : rendre inéligible Donald Trump et l’empêcher ainsi de se représenter en 2024. Ce verdict, qui met en lumière la peur des élus républicains de s’aliéner les supporters de Trump, dévoile un parti pris en otage par l’ancien président.