La ventilation, élément incontournable du futur déconfinement?

Ce vendredi matin, c’est armé de cinq détecteurs de CO2 que Christophe Cloquet pénètre dans l’auditorium de The Egg, une vaste infrastructure événementielle située à quelques pas de la gare du Midi à Bruxelles. La mission de ce physicien et consultant en technologies pour la gestion de crise : réaliser un diagnostic de l’air présent dans l’espace de 720 mètres carrés. Les détecteurs sont situés à différents endroits et la présence humaine est reconstituée grâce à de la glace carbonique évaporée, répartie dans l’espace par des ventilateurs. « L’idée, c’est vraiment de mesurer comment le C02 s’évacue et en combien de temps. Ça va donner une idée de l’efficacité de l’aération et de ce qui manque ».