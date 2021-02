Rapprochement entre Tubize et le Stade Brainois de Thierry Hazard

Depuis de – très- nombreuses semaines, les rumeurs vont bon train dans les travées du stade Leburton quant à une potentielle fusion entre l’AFC Tubize et un autre club de la région. Si le nom de Rebecq a longtemps été mentionné, la direction des Sang et Or pourrait se rapprocher d’un autre club : le Stade Brainois où officie Thierry Hazard, le papa d’Eden, capitaine des Diables rouges.