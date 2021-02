Statut d’artiste: «Un premier projet sur la table d’ici Pâques»

RENCONTRE

Ne jamais gaspiller une bonne crise » disait Churchill, Never let a good crisis go to waste, reprend à son tour le vice-Premier Pierre-Yves Dermagne (PS). La crise que traversent les artistes depuis bien avant le covid le place, lui – ministre de l’emploi et du travail – devant l’obligation et l’opportunité de réformer « un statut d’artiste qui n’en est pas un : une disposition particulière de la loi chômage, ce n’est pas un cadre approprié et respectueux des professionnels du secteur ».