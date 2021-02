La surprise Vanden Borre

Anthony Vanden Borre a toujours eu le don d’apparaître là où on ne l’attend pas. Ou plus. Après avoir été aux abonnés absents pendant plusieurs semaines à Anderlecht jusqu’à déclencher au sein de la direction l’envie de lancer une procédure judiciaire pour mettre fin à son contrat et avoir accordé une interview où il s’est lâché, l’ancien Diable rouge est réapparu à Neerpede. Samedi, il s’est entraîné avec les U21 qui ont repris les séances après une suspension d’une semaine suite à la détection d’un cas de Covid-19. Vanden Borre a d’ailleurs pris part aux tests Covid-19 durant la semaine écoulée. Est-ce l’ouverture d’un nouveau chapitre pour l’enfant terrible du Sporting ? Il n’en est nullement question dans l’esprit de la direction où on estime qu’on lui a suffisamment donné sa chance ces derniers mois et qu’on a très peu apprécié ses absences injustifiées ces dernières semaines.