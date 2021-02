Karine Lalieux: «Vers un assouplissement au même rythme que nous allons vacciner les plus vulnérables»

La ministre des Pensions et de l’Intégration sociale rappelle que la Belgique ne connaît pas de troisième vague de l’épidémie pour l’instant.

Karine Lalieux (PS), ministre fédérale des Pensions et de l’Intégration sociale. - E. Germani

On est conscients de l’exaspération en train de monter, de la détresse des jeunes. Les efforts demandés sont très durs, mais c’est pour retrouver nos libertés », a assuré Karine Lalieux (PS), ministre fédérale des Pensions et de l’Intégration sociale, sur Bel RTL.

« On va se diriger vers l’assouplissement au même rythme que nous allons vacciner les plus vulnérables. J’espère vraiment qu’au mois d’avril le souffle va reprendre, d’autant plus avec les beaux jours. J’espère qu’au moins les terrasses de café seront ouvertes, nous n’avons pas de troisième vague contrairement à d’autres pays européens. »