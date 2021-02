Lidl compte ouvrir, réaménager ou déménager 23 nouveaux magasins et recruter 500 personnes

La chaîne allemande de supermarchés Lidl souhaite ouvrir 23 nouvelles implantations en Belgique avant fin février 2022. Le projet concerne quatre nouveaux supermarchés dans les villes où l'enseigne n'est pas présente, neuf magasins en cours de réaménagement et 10 déménagements de magasins plus vétustes. L'enseigne compte recruter en parallèle 500 nouveaux collaborateurs.

Dans le détail, Lidl vient d'inaugurer des magasins de Virton et Zottegem et prévoit d'inaugurer le 24 février ceux de Réthy, Beaumont, Aubange et Tongres. Au cours de l'année, l'enseigne ouvrira de nouveaux supermarchés à Tournai, Bouffioulx, Morlanwez, Wemmel et Rhode-Saint-Genèse (démolition et reconstruction) ainsi qu'à Couvin, Jumet, Willebroek et Marcinelle (déménagement dans la même localité).

Ces projets répondent à la stratégie d'expansion de Lidl en ouvrant des points de vente plus spacieux et plus lumineux.

Pour les mener à bien, l'enseigne allemande, qui se qualifie de "smartdiscounter", prévoit de recruter 500 nouveaux collaborateurs d'ici la fin 2022.