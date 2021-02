On a rouvert les magasins, les écoles, les coiffeurs et les chiffres ne remontent pas. On ne peut pas se laisser guider tout le temps par la peur. Il faut avoir du courage, avoir confiance dans les gens. Ici, on repart vers une vie normale mais il faut être rigoureux et respecter les règles », explique Georges-Louis Bouchez auprès de nos confrères de Sudinfo.