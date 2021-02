Bars, restaurants, vaccination...: politiques et experts évoquent le déconfinement

Les chiffres continuent lentement de baisser. Alors que les coiffeurs viennent à peine de rouvrir, experts et politiques évoquent les prochaines étapes du déconfinement.

Déconfinement. Ces derniers jours, ce mot rempli d’espérance est sur toutes les lèvres. Les coiffeurs viennent à peine de rouvrir leurs portes et accueillir leurs premiers clients que, déjà, experts et politiques évoquent les prochaines étapes. Il y a quelques jours, Christie Morreale (PS), ministre wallonne de la Santé, évoquait un déconfinement partiel « d’ici 15 jours ». Soit le 26 février. Ce dimanche, son ancien président de parti, Elio Di Rupo (PS) appelait à la prudence et à une transition « étape par étape ».