Quand se disputera la rencontre entre Charleroi et Bruges? Voici pourquoi fixer une nouvelle date s’annonce compliqué

Si le Club se qualifie pour les huitièmes de finale (11 et 18 mars) puis pour les quarts de finale (8 et 15 avril), et qu’il fait de même en Croky Cup (quarts de finale, pour lesquels il est déjà qualifié, du 2 au 4 mars et demi-finales du 12 au 14 mars), il n’y aura plus aucune date libre avant la fin de la phase classique (17 avril), alors que tous les week-ends sont pris par le championnat ou l’équipe nationale. Or, la finale de la Coupe a lieu le 24 avril et le début des Playoffs le 30 avril…