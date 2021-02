Dissous en France, le Collectif contre l’islamophobie (CCIF) se reconstitue en Belgique

Un refuge bruxellois. Dissous en France après l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) s’est reconstitué en Belgique, comme le signale dimanche Le Figaro. L’ASBL s’est constituée le 1er novembre 2020 mais ses statuts ont été publiés le 6 janvier dernier, sous la dénomination « Agir défendre contre le racisme et l’islamophobie – CCIE ». CCIE, comme « Collectif contre l’islamophobie en Europe ». Le siège de la nouvelle association est installé rue du Congrès, au centre de Bruxelles, dans une société « boîte aux lettres » qui propose ses services pour 135 euros par mois. Elle compte au conseil d’administration deux anciens du CCIF : Jean-Jacques Megaïde, le président, et Fabien Clément, le secrétaire et trésorier de l’ASBL.