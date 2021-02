Romelu Lukaku, 300 buts en carrière à 27 ans: le Diable rouge fait aussi bien que Cristiano Ronaldo (vidéos)

Et deux de plus qui font 300. Le compteur buts de Romelu Lukaku affiche désormais 300 suite à son doublé face à la Lazio dimanche soir. La toute première fois qu’il a fait trembler les filets au cours de carrière professionnelle, c’était le 22 août 2009 sous le maillot d’Anderlecht. Il avait alors à peine 16 ans.

Depuis ce jour, les matches se sont enchaînés et les buts se sont empilés pour le Diable rouge qui atteint donc la barre des 300 à 27 ans. À titre de comparaison, il fait aussi bien que Cristiano Ronaldo qui avait également 27 ans quand il a planté son 300e but. Depuis, le Portugais de 36 ans est monté à plus de 760 réalisations.