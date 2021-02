Coronavirus: la police met fin à une fête d’anniversaire clandestine à Tongres

La police locale de Tongres a interrompu dimanche matin une fête d’anniversaire clandestine organisée dans une maison de vacances située dans la Muntstraat de Tongres. Dix-huit Français y prenaient part.

Arrivés sur place, les policiers ont entendu de la musique et plusieurs voix. Ils ont frappé à la porte et les personnes se sont alors déplacées à l’intérieur de l’habitation. Les agents ont ouvert la porte et se sont rendu compte qu’une fête d’anniversaire était en cours à laquelle participaient 18 jeunes gens, âgés de 19 à 26 ans, tous de nationalité française. La police les a emmenés au commissariat où chaque fêtard a été sanctionné d’une amende de 250 euros.