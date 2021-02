Ligue des champions: «Les Reds devront enfiler leur costume de gala», estime Mathieu Istace

Mathieu Istace, comment expliquer la mauvaise passe que traverse Liverpool depuis plusieurs semaines ?

C’est assez incroyable ce qu’il se passe actuellement à Anfield. Les Reds ont treize unités de retard en Premier League sur Manchester City, qui a encore un match à disputer. Ce n’est clairement plus le même état d’esprit que lors des dernières saisons. Les individualités ne répondent plus présentes, les erreurs techniques sont de plus en plus régulières et la dégelée face à Leicester, ce week-end, est inquiétante.

Largués en championnat et éliminés des Coupes nationales, les Reds ont déjà une dernière carte à jouer avec la Ligue des champions…