Mehdi Carcela: le premier penalty de sa carrière

Le fait a échappé, dimanche, à tous les observateurs : auteur du 52e but de sa carrière professionnelle, commencée en 2008 sous le maillot liégeois, Mehdi Carcela a vécu une grande première puisqu’il n’avait jamais encore jusqu’ici tiré, et a fortiori inscrit un penalty. Si le médian liégeois s’est tout de suite emparé du ballon lorsque l’arbitre Bram Van Driessche a décrété, après avoir revu la phase, que l’intervention de Le Marchand sur Merveille Bokadi était bel et bien fautive, c’est parce qu’il faisait partie des deux frappeurs attitrés, avec Joao Klauss, à charge pour les deux joueurs de s’entendre pour savoir lequel était le mieux à même de transformer l’essai. Dimanche, c’est donc Mehdi Carcela qui s’est proposé, pour le plus grand bonheur d’Mbaye Leye, son entraîneur, qui souhaitait que son capitaine retrouve au plus vite le chemin des filets et, du coup, un peu plus de confiance encore. Le pied gauche de l’artiste belgo-marocain n’aura pas tremblé.