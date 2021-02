Basket: deux Lions écartés du groupe en raison du Covid

Les Anversois Vincent Kesteloot, testé positif au Covid, et Vrenz Bleijenbergh, son équipier dès lors contraint à une quarantaine, n’ont pas eu la chance de Maxime De Zeeuw : alors que le pivot d’Hapoël Holon a pu embarquer dans le jet privé de la sélection israélienne pour quitter un état actuellement privé de liaisons aériennes et ainsi rejoindre l’équipe nationale à Vilnius, ces deux autres Lions sélectionnés pour les deux derniers matchs de qualification pour l’Euro 2022 n’ont pas pu décoller lundi matin. Ils sont remplacés par le jeune meneur de Limburg Ajay Mitchell et le Spirou Tim Lambrecht.