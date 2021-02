Hockey sur gazon: reprise différée en division d’honneur

La reprise partielle de la compétition (début des playdowns) en division d’honneur dames et messieurs a été reportée d’une semaine. « Suite aux conditions hivernales des 10 derniers jours, les équipes en question n’ont pas pu se préparer correctement à ce redémarrage. Les clubs ont dès lors demandé à la Fédération de retarder la reprise d’une semaine. L’ARBH a accepté la demande et a reprogrammé la journée de compétition au dimanche 4 avril 2021. » La première journée du second tour se déroulera donc le dimanche 28 février avec le coup d’envoi des playoffs et des playdowns.