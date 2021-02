Transports: les émissions de CO2, l’autre défi de l’aviation

Le secteur aérien européen prend des engagements pour diminuer ses émissions de CO2. Pendant ce temps-là, avec Liege Airport qui bat tous ses records, la Wallonie se trouve en position schizophrénique : promouvoir ses aéroports et réduire la pollution.

Jeudi, à Bruxelles, le secteur européen de l’aviation a enfin dévoilé ses objectifs pour respecter les engagements environnementaux de l’accord de Paris et du pacte vert européen. Sous le titre facilement traduisible en français « Destination 2050 – A Route to Net Zero European Aviation », cinq associations représentant l’ensemble du secteur en Europe (compagnies aériennes de tailles diverses, aéroports, contrôle aérien, industrie, défense…)(1) se sont donc engagées à réduire leurs émissions de CO2, c’est aussi une réponse à ceux qui ont voulu conditionner les aides imposantes consenties par les États envers différents groupes ou compagnies « nationales » à des efforts environnementaux.