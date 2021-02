Anderlecht: Jacob Bruun Larsen est loin de conjurer le sort

Dimanche soir, pas de Jacob Bruun Larsen sur la pelouse du stade Jan Breydel au moment d’entamer la seconde période d’un match soporifique de bout en bout dans les rangs anderlechtois. Le Danois a été remplacé par Paul Mukairu et n’est donc pas ressorti des vestiaires. Un remplacement habituel, Bruun Larsen n’ayant jamais disputé l’intégralité d’une rencontre en Belgique. L’héritage d’une première partie de saison famélique en Allemagne (NDLR : 101 minutes jouées en trois matchs).

Ce qui est plus inquiétant dans son chef, c’est que son rappel sur le banc intervient de plus en plus tôt depuis que l’ailier offensif a été titularisé par Vincent Kompany : après 64 minutes contre Gand, 62 à Liège et à Genk, 58 à l’Union et donc 45 au Cercle. Loin d’être un signal positif pour un joueur dont on nous avait promis un rendement presque immédiat.