Patrimoine: vivre ou travailler dans une église désaffectée

Saint-Lambert à Tignée, c’est une église comme il en existe des centaines en Wallonie. Nous sommes aux confins du pays de Herve, dans l’entité de Soumagne. L’édifice se dresse là depuis 1868, date de la fin du chantier de construction. Il semble aujourd’hui d’une taille démesurée au cœur de ce village de quelques centaines d’âmes à peine, en lisière de l’autoroute qui file de Liège vers l’Allemagne.

Avec son clocher et ses trois nefs de briques rouges, le lieu de culte en impose, un peu en retrait de la place bordée de maisons coquettes. Le calme de la campagne à deux pas de la grande ville. L’église est désacralisée depuis 23 ans, et donc désaffectée. Les portes sont closes. Si on n’y prend pas garde, Saint-Lambert ne tardera pas à perdre de sa superbe de manière irrémédiable.