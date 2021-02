Ligue des champions: Messi-PSG, un premier rapprochement

1 Comment le PSG peut s’offrir Messi

Il manque encore beaucoup d’épisodes avant de connaître le dénouement du feuilleton « Messi au PSG ». L’astre argentin a toujours soutenu qu’il attendrait la fin de la saison en cours pour se prononcer sur son avenir. Entre-temps, les déclarations, les spéculations alimentent, alimenteront le quotidien entre Barcelone et Paris. Forcément, l’échéance imminente de la Ligue des champions, qui mettra aux prises son équipe actuelle et les champions de France a relancé la machine médiatique. Entre infos (sources françaises) et intox (vision catalane).

C’est à Paris que le nom de Messi fait le plus de bruit. Manchester City se tait. Neymar, Parades, Di Maria, Verratti l’appellent de tous leurs vœux.