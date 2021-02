Enseignement supérieur: comment expliquer les bons résultats

Dans les universités et hautes écoles francophones, les taux de réussite à la session de janvier sont en hausse par rapport aux années précédentes. L’absence de distractions et l’adaptation des modes d’évaluation n’y seraient pas pour rien.

Les résultats des examens dans les hautes écoles et universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont tombés. Avec respectivement 59 % et 70 %, le taux d’examens réussis à la session de janvier est en hausse de 5 % et 3 % comparativement à janvier 2020. Même chose pour les élèves de 1re année. Pourtant considérés comme un public plus fragile de par leur manque d’expérience de l’enseignement supérieur, les primo-arrivants ont excellé. Leur taux de réussite à l’université est passé de 49 % en moyenne ces dernières années à 57 %.