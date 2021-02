James Bond: 007 au service du placement de produit

Il est au bar de l’hôtel, accoudé au comptoir dans son costume Tom Ford ®, sirotant sa vodka-Martini ® avec une brune incendiaire au rouge à lèvres, fard à joues et ombre à paupières MAC Cosmetics ®. Il jette des coups d’œil impatients à son Omega Seamaster ® parce qu’il commence à se faire tard et que ce bloody film n’est toujours pas sorti. A ses pieds, une valise Globe-Trotter ®. Sous son veston, un semi-automatique Walther PPK ® – son arme favorite depuis Dr No – dont il rêverait de se servir pour niquer sa race au covid. Et sortir en salles. Enfin.