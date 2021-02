D1A: La Gantoise n’a pas dû forcer son talent pour venir à bout de Mouscron (4-0)

La Gantoise a battu Mouscron 4 buts à 0 lundi en clôture de la 26e journée de la Jupiler Pro League. Roman Yaremchuk (28e, 85e et 90e+1) a réalisé un triplé et Tarik Tissoudali (70e) a inscrit le quatrième but gantois. La Gantoise renoue avec la victoire après trois partages de rang et, tout en occupant la 12e place, revient à 6 longueurs du Top 4.

La Gantoise dominait le début de rencontre, se créant une première occasion par Yaremchuk, mais l’Ukrainien piquait trop sa frappe, qui terminait au-dessus (3e).

Yaremchuk trouvait l’ouverture à la 28e minute. Isolé dans le rectangle après un centre de la droite de Alessio Castro Montes, l’attaquant ne laissait aucune chance à Hervé Koffi. Le duel entre Yaremchuk et Koffi se répétait quelques minutes plus tard. Cette fois, le gardien repoussait la tentative de l’attaquant, qui s’était présenté seul devant lui (34e). Une minute plus tard, un corner de Sven Kums terminait directement sur le poteau.