Viols sur mineurs: le tout début d’un long combat

Jour après jour, les chiffres prennent des visages et des noms. Après l’affaire Kouchner-Duhamel, ce sont désormais les dossiers Berry et Pulvar qui s’étalent sur la place publique.

Audrey Pulvar sur France Inter: il n’y a ni «joie» ni «légèreté» quand, après des années de fardeau, on se déleste d’un poids si lourd qu’il a déjà détruit de si longues années de vie. - AFP.

Ce n’est plus seulement une secousse. C’est un tremblement de terre. Plus seulement des témoignages qui se répandent. C’est un geyser qui jaillit des profondeurs des mémoires meurtries.

Dans la foulée du livre de Camille Kouchner, la France prend de plein fouet la violence et l’ampleur des crimes sexuels pédophiles. Jusque-là, ce n’étaient que des statistiques. Mais jour après jour, les chiffres prennent des visages et des noms. Après l’affaire Kouchner-Duhamel, ce sont désormais les dossiers Berry et Pulvar qui s’étalent sur la place publique. Avec eux, les chiffres que l’on voulait croire biaisés tant ils paraissaient énormes deviennent soudain affreusement crédibles : une personne sur dix subit des agressions sexuelles pendant son enfance.