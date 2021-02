Installée dans la sablière de Schoppach depuis octobre 2019, la ZAD (zone à défendre) arlonaise inquiète quant à son devenir et à la manière de régler cette sortie de crise. Les députés fédéraux Cécile Thibaut et Josy Arens ont fait part de leurs interrogations à la ministre de l’Intérieur, et le ministre Borsus a lui aussi donné son point de vue.

Par Jean-Luc Bodeux et et Cl. Glesner

Cela fait 16 mois que l’ex-sablière du quartier de Schoppach est devenue la « zablière », occupée par des zadistes d’ici et d’ailleurs. Ceux-ci ne veulent pas que ce territoire de 30 hectares devienne un parc d’activités économiques comme le souhaitent l’intercommunale de développement économique Idélux et la Ville d’Arlon, mais qu’elle redevienne un espace de valeur biologique recelant des espèces rares et protégées. On est évidemment aux antipodes des deux visions.