La Catalogne, la grande pépinière de marijuana en Europe

La Catalogne est la Silicon Valley de la marijuana en Europe, avec une innovation constante et des foires, aujourd’hui en mode virtuel… D’un point de vue économique, elle est extrêmement spécialisée, les associations pour le cannabis y faisant largement écran aux dynamiques de culture et de vente », explique Toni Rodríguez, intendant des Mossos d’Esquadra (la force de police autonome de la Catalogne) et chef adjoint au Commissariat général de la police judiciaire. La drogue est devenue le principal motif d’inquiétude pour la police catalane. Cette dernière a d’ailleurs produit un rapport détaillé sur les dangers liés au trafic de marijuana, qui jouit d’une large acceptation au sein de la société, et sur le risque d’émergence d’une économie criminelle parallèle à l’économie formelle et analogue à celle qui prédomine dans le Campo de Gibraltar.