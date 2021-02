Le Levant, plan B des trafiquants

Le trafic de drogue fonctionne selon le principe des vases communicants. « Quand on appuie d’un côté, tout part de l’autre », décrit un commissaire de l’Udyco, l’Unité de lutte contre les drogues et la criminalité organisée au sein de la Police nationale. Dans le sud (à la Costa del Sol et dans le Campo de Gibraltar), le Plan spécial lancé par le ministère de l’Intérieur en juillet 2018 pour combattre ce trafic a poussé les organisations à explorer de nouvelles routes pour atteindre la région du Levant , principalement Almería, Murcie et Valence, qui deviennent ainsi le « plan B des narcotrafiquants », selon les termes d’un responsable de la Garde civile centré sur la lutte contre la criminalité organisée.