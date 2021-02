La Costa del Sol, centre logistique du trafiquant

Les groupes de trafiquants profitent tant du climat et du luxe de la région que de ses mécanismes bien rodés pour acheter, stocker et répartir la drogue aux quatre coins de l’Europe.

Nulle part ailleurs dans le monde vous ne trouverez, sur un territoire aussi exigu, un si grand nombre de personnes qui se consacrent à la même activité, de surcroît de manière si intensive. » Tels sont les propos d’un policier installé depuis plusieurs années sur la Costa del Sol . L’activité qu’il évoque n’est autre que la criminalité organisée, dont les acteurs ont trouvé, dans le triangle formé par les villes d’Estepona, Marbella et Benahavis, la base rêvée pour leur camouflage et leurs opérations. Ses plus de 25 kilomètres de côtes et ses urbanisations juchées dans les collines constituent un vaste marché pour les drogues, qui dessert toute l’Europe.